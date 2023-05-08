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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قال إنه من الضروري إعادة النظر في مشروعات النشر الحكومية..

الحوار الوطني| المؤرخ سامح الزهار يتحدث عن آماله في ملف الثقافة.. خاص

صدى البلد

منذ أيام قليلة انعقدت الجلسة الأولى من الحوار الوطني، بعد أشهر طويلة من الإعداد لهذا الحدث الذي انتظره المصريون من جميع الاتجاهات والتيارات السياسية والمجتمعية، وكانت للثقافة العديد من المحاور الموضوعة على طاولة الحوار الوطني، نظرًا لما تمثله الهوية المصرية من أهمية كبرى لدى كافة فئات الشعب المصري. 

 

أطياف سياسية

المؤرخ والأثري سامح الزهار تحدث لـ صدى البلد حول رؤيته لملف الثقافة داخل الحوار الوطني وقال: يمثل الحوار الوطني فرصة كبيرة لإعادة صياغة المشهد الجمعي المصري وخلق حالة منسجمة تتعدد فيها الآراء التي تصبو نحو بناء الجمهورية الجديدة، بما يتوازى مع متطلبات مصر والمصريين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، ومما يدعو للأمل هو مشاركة معظم الأطياف السياسية بكافة توجهاتها على أرضية وطنية ومن منطلق الصالح العام للخروج بأفضل شكل وأهم نتائج ممكنة تعود على البلاد بالنفع المباشر وذلك على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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وزارات ثقافة مصغرة 

وأضاف الزهار: في حقيقة الأمر أرى أن الحوار الوطني هو نقطة ضوء مهمة في ملفات الثقافة والآثار، وما أتمناه عطفًا على ما يجري هو مناقشة عدة محاور رئيسة في مضمار الثقافة، منها تظيم دور هيئة قصور الثقافة وجعلها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة كونها تمثل وزارات ثقافة مصغرة في الأقاليم والقرى والنجوع وهي المكون الحقيقي لثقافة القرية، كذلك إعادة النظر في مشروعات النشر الحكومية لتكون أكثر توسعًا وانتشارًا مع إتاحة إصداراتها عبر تطبيقات ذكية، ويضاف إلى ذلك إحياء المسرح المصري من جديد، ليس في العاصمة فحسب ولكن في كافة أنحاء البلاد.

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مواقع التراث 

وأشار سامح الزهار: “بالنسبة للجانب الأثري فإن الدولة المصرية قامت خلال السنوات السابقة بمشروعات ترميم كبرى وإنشاء متاحف عالمية، وما نعول عليه مستقبلاً هو الاهتمام بالمتاحف الإقليمية والمتاحف النوعية والمتخصصة، كذلك تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أعمال المتاحف ومواقع التراث، وإعادة صياغة مفاهيم التنمية المستدامة للمواقع الأثرية، وتنسيق خرائط سياحية جديدة غير تقليدية تساعد على دعم الملف السياحي المصري ومزيد من استقدام الزائرين”.

الحوار الوطني الاطياف السياسية الدولة المصرية المستويات السياسية بناء الجمهورية الجديدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سامح الزهار

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