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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة.

واستمع مدبولي لشرح تفاصيلي حول مديرية الأمن الجديدة وعدد أدوارها و إدارتها وتسعي كما فرد من الضباط والإداريين والافراد .

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، امس؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف مناطق محافظة القاهرة التي تخضع لعمليات ومشروعات تطوير وإعادة إحياء، وذلك تنفيذاً للمخططات المقترحة في هذا الشأن، التي تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، تحقيقاً لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، منوها إلى ما سيكون لأعمال التطوير وإعادة الإحياء من دور كبير في جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينة القاهرة التاريخية.  

 

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