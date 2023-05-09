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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يتسلم رسالة من سلفا كير حول جهود إنهاء الأزمة في السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس رسالة من أخيه الرئيس "سلفا كير"، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

خطورة التحديات

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.

الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان
السيسي جنوب السودان سلفا كير التحديات خطورة التحديات

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