تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

ويعلق على لقاء ريال مدريد ضد سيتي التونسي عصام الشوالي.

وصعد مانشستر سيتي للدور نصف النهائي، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، بينما تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي.

ويقدم الريال موسما ملحميا في دوري أبطال أوروبا مع عودة تاريخية في النتيجة أمام منافسيه وصولا إلى نصف النهائي، حيث اكتسح ليفربول في ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 6-2 بعد فوز عريض في ملعب أنفيلد، ثم تجاوز عن استحقاق عقبة تشيلسي 4-0.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي رابع نصف نهائي في تاريخه، ويأمل السيتي أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية وينقل سيطرته الإنجليزية على قارة أوروبا.