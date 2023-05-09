عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

جوارديولا - أنشيلوتي
جوارديولا - أنشيلوتي

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

ويعلق على لقاء ريال مدريد ضد سيتي التونسي عصام الشوالي.

وصعد مانشستر سيتي للدور نصف النهائي، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، بينما تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي.

ويقدم الريال موسما ملحميا في دوري أبطال أوروبا مع عودة تاريخية في النتيجة أمام منافسيه وصولا إلى نصف النهائي، حيث اكتسح ليفربول في ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 6-2 بعد فوز عريض في ملعب أنفيلد، ثم تجاوز عن استحقاق عقبة تشيلسي 4-0.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي رابع نصف نهائي في تاريخه، ويأمل السيتي أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية وينقل سيطرته الإنجليزية على قارة أوروبا. 

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عصام الشوالي ريال مدريد ومانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ