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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية العراقية تؤكد التطلع للتعاون مع جميع الدول لاستعادة كل قطعة آثار

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الثلاثاء/، التطلع للتعاون مع جميع الدول لاستعادة كل قطعة آثار خرجت من البلاد، بطرق غير شرعيَّة، وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها.

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن استعادة أي جزء من شواهد التاريخ العراقيّ الثري إلى حيث ينتمي هو مصدر فخر وسعادة كبيرة لجميع العراقيين، معربة عن أملها أن تكون المدة التي قضتها القطع الآثارية العراقيَّة المستعادة مؤخراً، والتي تجاوزت تسعين عاماً، قد خدمت البحث العلميّ والمعرفيّ في الإرث الحضاريّ الكبير لآثارنا من قبل المختصين.

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية كانت ولا زالت تحشد جميع قدراتها لاستعادة قطع آثار الحضارة العراقيَّة التي جرى نهبها وإخراجها في مُختلِف الأزمان، موضحة أنها لن تدخر جهدا لملاحقة أي قطعة حول العالم، لأنها جزء من ميراث الشعب العراقيّ وثروته الثقافيَّة، ونتاجه الحضاري.

وثمنت الخارجية العراقية موقف الحكومة البريطانية والمتحف البريطاني، على العمل المشترك في المجالات الثقافية والآثارية، مشيدة بالدور الإيجابيّ في المساعدة على استعادة عدد كبير من القطع الآثارية خلال السنوات السابقة.

يذكر أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد قرر، في وقت سابق، إعادة القطع الآثارية العراقية التي استعارتها بريطانيا.

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