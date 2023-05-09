سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في فلسطين

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان ،اليوم الثلاثاء، أحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم.

وقالت الخارجية السورية في البيان أن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية، بحسب الوكالة السورية للأنباء" سانا".

كما أكدت وزارة الخارجية السورية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تؤكّد أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.

