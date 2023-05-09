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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان.. تعليق الأردن على مجزرة غزة

صدى البلد

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وقال المجالي، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 13 فلسطينياً في غارات عنيفة شنتها على قطاع غزة، من بينهم 3 من كبار قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم "السهم الواقي"، فيما توعّدت فصائل فلسطينية الاحتلال بدفع الثمن، ودعت المجتمع الدولي لإدانة إسرائيل.

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