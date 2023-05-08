الأردن يوجه ضربات جوية في جنوب سوريا .. ما القصة؟

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر محلية واستخباراتية قولها إن سلاح الجو الأردني نفذ ضربات جوية اليوم "الاثنين" على جنوب سوريا استهدفت مصنعًا للمخدرات مرتبطًا بإيران، وأسفرت عن مقتل أحد المهربين الذي كان وراء عمليات تهريب حدودية بين الأردن وسوريا.

وقالت المصادر إن إحدى الضربات أصابت منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا بجنوب سوريا مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، مشيرةً إلى أن سلاح الجو الأردني شن غارة أخرى على قرية الشعاب في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية، وأسفرت عن مقتل تاجر المخدرات السوري، مرعي الرمثان وعائلته أثناء تواجدهم في أحد المنازل التي تم استهدافها.

ويعد الرمثان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنساني، من "أبرز تجّار المخدرات، بينها الكبتاجون، في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن"، ويلقب بـ "اسكوبار سوريا"، نسبة إلى الكولومبي "بابلو إسكوبار" أكبر وأشهر تاجر مخدرات في العالم.

الصفدي يعلق

كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال اليوم الاثنين، إن عمّان ستعلن عن أي خطوة تتخذها لضمان أمنها في الوقت المناسب، وذلك بعد تقارير قالت إن سلاح الجو الأردني استهدف بغارة جوية أبرز تاجر مخدرات في الجنوب السوري.

ولم يؤكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في عمّان، ولم ينف تنفيذ الأردن للغارة الجوية.

واكتفى بالقول: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني ومواجهة أي تهديد له، سنعلنها في وقتها المناسب"، مضيفًا: "بالنسبة إلى قضية المخدرات هي تهديد كبير للمملكة والمنطقة والعالم في ضوء تصاعد عمليات تهريب المخدرات".

وذكر وزير الخارجية الأردني أنه تم الاتفاق سابقا مع الحكومة السورية لتشكيل فريق سياسي- أمني، لمواجهة هذا الخطر (المخدرات)، مشيرا إلى أن العمل مستمر من أجل إنشاء هذا الفريق لمواجهة خطر المخدرات والحد منه.

تأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية، نصّ على "تعزيز التعاون بين دمشق ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية".

كما أكد الاجتماع المذكور على تعاون الحكومة السورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب.

كما يأتي هذا القصف غداة إعلان جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس، استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011.