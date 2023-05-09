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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغبة كندية للاستثمار بمصر في مشروعات معالجة وتكرير خام البترول| تفاصيل كاملة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس، مع رئيس شركة    “BITCRUDE ENERGY” الكندية كال برودر، ونائبه لتنمية الأعمال وائل ذكرى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البترول والثروة المعدنية والبيئة.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء التقنيات المبتكرة التي طورتها لنقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفرى في إطار العمل على استخدام الوقود الأحفورى بأسلوب مستدام وصديق للبيئة.

وأوضحت أن التقنيات المبتكرة التي طورتها تعمل على تحويل الخام إلى صورة صلبة بما يجعلها آمنة على البيئة أثناء النقل وفقاً لاتجاهات توزيعه إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية، ومن ثم إجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام إلى حالته الأصلية، وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.

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وقد شهد اللقاء بحث رغبة الشركة فى التعاون مع مصر واهتمامها بالاستثمار على أرضها في هذا النشاط، وذلك في ظل ما لمسته من توجه مصري جاد لتبنى الأساليب المستدامة والصديقة للبيئة في مجال الطاقة، خاصة في استخدام الوقود الأحفورى بشكل مسئول بيئياً بهدف خفض الانبعاثات التزاماً بما أكدته قمة  COP27 في شرم الشيخ وانطلاقاً مما تتمتع به مصر من مكانة فريدة كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا.

وعرضت الشركة الكندية مقترح تنفيذ مشروع لمعالجة الخام، وكذلك تكريره بتطبيق التقنيات التي تستخدمها بمعدل انبعاثات صفرى.

وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على دراسة مقترح المشروع الذى تقدمت به الشركة ومدى إمكانية تنفيذه.

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