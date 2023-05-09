ضبط 35 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (35) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – 13 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (26 متهم " لعدد 14منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (622) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .