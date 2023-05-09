الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم، الثلاثاء 9 مايو 2023، عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهرأسفل كوبري أكتوبر باللون الأخضر دليل على السيولة المرورية وأعلى الكوبري بالون الأخضر، وذلك يدل على السيولة المرورية، كما ظهر محور 26 يوليو به بعض الكثافات المرورية نظرا لوجود الإصلاحات وأعمال التطوير فيه، أما كوبري 26 يوليو فبه سيولة مرورية.

وأضافت أن منطقة رمسيس بها بعض المناطق التي تتسم بالكثافات المتقطعة، وذلك حتى غمرة وكورنيش ماسبيرو به بعض الكثافات المرورية، مشيرة إلى أن منطقة التحويلات أعلى كوبري 15 مايو بها بعض الكثافات.

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية أو الكثافة المرورية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000