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أخبار البلد

أنظمة متابعة وتحكم وكاميرات.. رئيس الوزراء يتفقد مديرية أمن العاصمة الإدارية

صدى البلد

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة صباح اليوم، الثلاثاء، بتفقد عدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.

ورافق رئيس الوزراء؛ كل من اللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المسئولة عن تنفيذ المبنى، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، واللواء توفيق عبد الرحيم، نائب مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين.  

وخلال الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، حيث استمع  الدكتور مصطفى مدبولي من اللواء هشام حداد، إلى تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به. 

وقال إن المبنى يتكون من 2 دور بدورم، وطابق أرضي، و7 طوابق متكررة، بالإضافة إلى 2 دور روف بإجمالي مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمي ملحق به يتكون من دور أرضي، و2 دور متكرر بإجمالي مسطح 3150 م2، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبنى وجار تسليمه.

وخلال ذلك، أشار اللواء هشام حداد إلى الأعمال التي تم تنفيذها فيما يتعلق بالخرسانات والمساحات البنائية للحوائط، والأرضيات، والأسقف المعلقة، والأبواب، وزجاج الواجهات، والرخام المستخدم في المبنى، وكذا ما يتعلق بأنظمة التكييف والتبريد، ونظم الحريق، المصممة على أعلى كفاءة، كما عرض اللواء هشام حداد القطاعات الرأسية للمبنى، وقدم لقطات مصورة لنُظم الإنارة الليلية، وكذا أعمال التشطيبات الداخلية للقاعات، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد محتويات المبنى من الداخل، وشاهد القاعات، وما تضمه من أنظمة متابعة وتحكم، وكذا الكاميرات التي ترصد وتتابع جميع الأحداث المحيطة، وأنظمة الإنذار للأحداث الطارئة، وتوزيعها إلى موزع البلاغات، والذي بدوره يتم نقله وتتبعه حتى يصل إلى القوة المتواجدة في الموقع، انتهاءً بتحديد نوعية التعامل المطلوب مع هذه الأحداث في زمن قصير للغاية، وخلال ذلك تابع الدكتور مصطفى مدبولي مناورة لانقطاع التيار الكهربائي عن المبنى وإعادة توصيله مرة أخرى وعودة العمل بالمبنى بأكمله بكفاءة عالية في توقيت زمني قصير.

وشاهد رئيس الوزراء ما تضمه إحدى القاعات من شاشات مخصصة لرصد ومراقبة مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، كما توجه لتفقد مركز البيانات الذي يتم به تجميع مختلف البيانات والمعلومات عن مختلف الوزارات والجهات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، تم تأكيد أن العمل جار على قدم وساق لسرعة تسليم مبنى مديرية أمن العاصمة وبدء تشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة. 

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق وتذليل مختلف التحديات لسرعة تشغيل هذا المبنى الحيوي.

كما وجه "مدبولي" بأن يتم العمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء والتسليم خلال فترة زمنية قريبة، بحيث يتم التشغيل الفعلي للمبنى بأكمله بكفاءة عالية في رصد وتلقي البلاغات، وتوزيع المهام المختلفة في التأمين، والتعامل مع أي أحداث طارئة أو عاجلة.


 

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