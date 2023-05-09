لا أستطيع قيام الليل فهل الأذكار لها نفس الثواب ؟

قيام الليل ليس معناها انه لابد ان يكون صلاة، وإنما كلمة قيام الليل تكون معناها أن إنسانا ترك النوم وقام يعبد ربه، بحسب ما قاله الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو الجنة العليا دعوة بالزهر الشريف، فى رده على سؤال مضمونة: لو مش قادرة أصلي قيام الليل هل الأذكار تعتبر قيام ليل؟".

وأشار عبد الرازق" في لقائه ببرنامج،" الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية،" الحياة" الى أن هذا يكون بأي طريقة من الممكن ان تكون بالتسبيح او بقراءة القرآن الكريم، وبذكر ربنا، وبالصلاة، وبالدعاء.

وقال إنه على العبد ان يمكث مع نفسه ويتأمل منوها إلى ان كل هذه عبادة، ضاربًا مثلًا على "شخص يكون ظهره متعبا ومستيقظا من النوم ولكن لم يقدر يمكث على سجادة الصلاة ففارد جسمه على السرير يذكر ربه ويدعوه او يتلو القرآن فهذا الشخص هو قائم لليل".

وأشار الى أن بأن قيام الليل ليس شرطًا ان يكون صلاة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الذاريات" إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

وأوضح أن الله-سبحانه وتعالى-ذكر في قيام الليل الاستغفار، وذكر في قيام الليل الدعاء، وذكر في قيام الليل السجود، وذكر في قيام الليل القيام، مؤكدًا أن كل طاعة لله تكون قياما لليل.