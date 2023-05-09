صيدلى يستولى على مليون جنيه من حساب شركة أدوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صيدلى حر - مقيم بمحافظة المنوفية) بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة ، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سدادها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.