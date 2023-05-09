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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يطمئن على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، حيث كان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير.

وخلال جولته في أرجاء مقر وزارة الإسكان، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر. 

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده عددا من مكاتب موظفي الوزارة، على إجراء حوار مع عدد منهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب، لافتا إلى أنه من الممكن أن نواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد أن تلك التحديات تأتي في الإطار الطبيعي لبدء مرحلة جديدة من العمل، وصولا لانتظام دفة الأمور في مسارها المنشود للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة. 

كما اطمأن "مدبولي" على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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