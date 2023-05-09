الجزائر تدين التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ونابلس اليوم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل فورا لوقف الاعتداءات.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، الثلاثاء، صادر على موقع الوزارة الرسمي، التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في غزة ونابلس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "إننا ندين الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة اليوم، والتي راح ضحيتها فلسطينيون من بينهم نساء وأطفال، هذه الأعمال الحقيرة ليست مقبولة بأي حال من الأحوال".

وتابع البيان: "نتوقع أن تنتهي هذه الهجمات على الفور دون المزيد من الخسائر في الأرواح ودون التسبب في دوامة جديدة من الصراع في المنطقة".

وقدمت الوزارة في ختام بيانها بالتقدم بأحر تعازيها لفلسطين ولأرواح شهداء فلسطين: "رحم الله إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الدامي".