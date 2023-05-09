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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يحيل البيان المالي لمشروع موازنة الدولة 2023/2024 إلى اللجان المختصة

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي عن موازنة 2023/2024، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم، الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وشهدت الجلسة، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وأكد رئيس المجلس، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس، الحق في المشاركة بالمناقشات

حنفى جبالى مجلس النواب محمد معيط هالة السعيد

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