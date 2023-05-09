الغرفة التجارية بالجيزة: 162 مليون دولار قيمة صادرات الجيزة لإفريقيا العام الماضى

تلقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة تقريرا من قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة يتضمن قيمة الصادرات لمصدرى غرفة الجيزة الى الدول الافريفية واهم السلع التى تم تصديرها واكثر الدول استيرادا للسلع من مصدرى الجيزة وذلك من واقع شهادات المنشأ والفواتير المعتمده من غرفة الجيزة بخلاف ما تم اعتماده من شهادات للمنشا والفواتير المعتمده من خلال الجمارك مباشرة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وذكر ناصر أن التقرير أوضح ان قيمة التصدير لمصدرى الجيزة لدول إفريقيا بلغت 162 مليون دولار وجاءت نسبت التصدير من خلال المنطقة الحرة أكثر نسب التصدير لمصدرى الجيزة بمبلغ 126 مليون دولار وتصدرت دولة ليبيا قائمة أكثر الدول المستورده من الجيزة فقد بلغت قيمة الصادرات من الجيزة إليها حوالى 21 مليون دولار تليها السودان بصادارات بلغت قيمتها حوالى 7 مليون دولار ثم إثيوبيا وتركزت أغلب الصادارات للدول الإفريقية فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأدوات البناء والدهانات والسيراميك والعصائر والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية

واشار رئيس تجارية الجيزة ان الغرفة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وتأخى مع اتحاد اصحاب الاعمال السودانى وغرفة تجارة فاس وكازبلانكا والخميسات بالمغرب بالاضافة الى التعاون مع غرف طبرق وبنغازى بليبيا واجتماعات دائمة مع رجال الاعمال بدول نيجيريا واوغندا والنيجر وجنوب افريقا بهدف تنشيط التبادل التجارى بين تلك الدول ومصر وغرفة الجيزة