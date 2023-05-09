ياسر إدريس يكشف تفاصيل الإنجاز العالمى لمنتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة

أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالانجاز التاريخى العالمى الذى تحقق اليوم فى بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة التى تستضيفها مصر حاليا بخليج سوما باى بالغردقة.

وقال ياسر إدريس فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن فوز منتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم جاء تتويجا لجهود الجهاز الفنى للعبة والاتحاد الذى يدعم جميع المنتخبات والأبطال فى جميع المراحل السنية والسباقات المختلفة .

وتوجه ياسر إدريس بالشكر للكابتن إسلام صميدة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المياه المفتوحة والكابتن حسين عامر المدير الفني للمنتخب والكابتن حسام خليل مدرب الفريق

والدكتورة أمل أبو عرام رئيس الجهاز الاداري للمنتخب ودعاء مطر مساعد رئيس الجهاز بعد الانجاز العالمى التاريخى الذى تحقق متمنيا استمرار العصر الذهبى للسباحة المصرية الذى تعيشه الآن.

وأكد ياسر إدريس أن مصر تستضيف حاليا ثلاث بطولات عالم لألعاب الماء بخليج سوما باى بالغردقة لأول مرة فى التاريخ بمشاركة أكثر من 33 دولة أشادوا بالتنظيم وروعة الأجواء المصرية.

وقال المهندس ياسر إدريس أن الاتحاد الدولى لألعاب الماء برئاسة الكابتن طيار حسين المسلم يشرف على تنظيم بطولات العالم بسوما باى مشيدا بالدعم الكبير الذى يقدمه لمصر من اسناد شرف التنظيم لها وثقته فى قدرة الاتحاد المصري للسباحة على النجاح .

كما أشاد إدريس بالدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى الذى فاز مؤخرا بمنصب رئيس اتحاد الجامعات الأفريقى فى انجاز كبير للرياضة المصرية وكذلك مسئولى منتجع سوما باى برئاسة ابراهيم المسيري لتوفير كافة سبل النجاح البطولات الثلاث .

إنجاز تاريخى عالمى للسباحة المصرية

و حصد منتخب مصر للسباحة الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للسباحة المياه المفتوحة التى تستضيفها مصر حاليا بخليج سوما باى بالغردقة 2023 وذلك لأول مرة منذ 30 عاما .

كما تصدرت ناشئات مصر للسباحة الرانك العالمي بعد حصولهن علي مراكز متقدمة في بطولة العالم للكبار حيث فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي .

وحصدت السباحة نادين كريم المركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي فى بطولة العالم للكبار وجاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.