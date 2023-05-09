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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة الدقهلية تشارك المحافظة في احتفالات عيد العمال

صدى البلد

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في احتفالية عيد العمال التي نظمتها  المحافظة بقيادة  المحافظ الدكتور أيمن مختار   ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ا. ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، ومجدي ابوشريحة رئيس الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية ، واعضاء وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اللجان العمالية وممثلي واصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض المحافظة .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية إلي أنه في إطار احتفالات مصر بعيد العمال 2023  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، القى كلمة  نيابة عن وزير القوي العاملة؛ الكد فيها حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل علي تحقيق اهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الانتاج في كافة المجالات .

ونوه إلى أن التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.

وأوضح مدير المديرية أنه بدوره قدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المناخ الملائم لاقامة الفاعليات التي تحتفي بعمال مصر الاوفياء وتكريمهم في عيدهم وايضاً العديد من الفاعليات الاخري في جميع المجالات التي تحقق اهداف واستراتيجية الدولة المصرية .

 كما ان الدولة بكامل اجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصله علي مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية؛ كما قدم الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ؛ والمديرية على الجهود المتميزة في دعم ورعاية العمال واتاحة الفرص التدريبية الهادفة التي تساهم في تنمية وزيادة الانتاج فضلا عن الفرص التدريبية التي تفتح امام المتدربين مجالات جديد للانخراط في سوق العمل.

تم خلال الاحتفالية تكريم  120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض المحافظة ،  وايضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوي العاملة بالدقهلية وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية؛ حيث تم تسليمهم شهادات التقدير وجوائز عينية ومالية مقدمة من الشركات العاملين بها تقديراً واعتزازاً وامتناناً لدورهم البناء في العمل والانجاز.

 وفي ختام الاحتفالية قدم المحافظ خالص التهنئة للعمال المكرمين ؛ مشيراً إلى ان تكريم هذه النماذج المشرفة من عمال الدقهلية في عيدهم هو في الحقيقة تكريم لكل العمال في ربوع مصر ، كما بعث عمال الدقهلية برسالة شكر وتقدير الى وزير القوى العاملة لاهتمامه بتكريم العمال المتميزين بالدقهلية .

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