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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

46092 طالبا يؤدون امتحانات الرياضيات على التالبت دون عوائق بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على انتظام أداء طلاب الصف الأول الثانوي لامتحان مادة الرياضيات والذي يتم تأديته من خلال التابلت في رابع أيام الامتحانات دون وجود أي عوائق في شبكة الإنترنت. 

جاء ذلك عقب تفقده لعدد من لجان امتحانات نهاية العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدينة بسيون بحضور اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى من الامتحانات، وسيرها في جو من الهدوء والانضباط.

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وتفقد محافظ الغربية يرافقه الدكتور عبد الفتاح  عبده مدير إدارة بسيون التعليمية، مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة داخل مدارس بسيون، مشيداً بانتظام وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحان، كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات عدم وجود أي شكاوى بخصوص منظومة التابلت وسير الامتحانات في كافة اللجان بالمحافظة دون وجود أي عوائق.

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والجدير بالذكر أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

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الاول الثانوي الإعدادية والثانوية الابتدائي إعدادية الثانى الثانوي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي امتحانات الصف السادس الابتدائي

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