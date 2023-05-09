مكافأة السوبر.. الأهلي يجهز مفاجأة سارة لـ علي معلول

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يجهز مفاجأة سارة للدولي التونسي، على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول، في ظل تألقه اللافت مع القلعة الحمراء.

وذكر موقع “football tunisien”، أن الأهلي يدرس بدء إجراءات تمديد عقد علي معلول لموسم إضافي على الأقل وضمان بقائه داخل جدران القلعة الحمراء حتى 30 يونيو 2025، بنفس الراتب السنوي (1.5 مليون دولار).

وأضاف أن قرار الأهلي جاء بسبب تألق علي معلول في الفترة الأخيرة، وقيادة الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، الجمعة الماضي، على حساب بيراميدز، إذ سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

أرقام معلول:

وشارك على ملعول مع الأهلي في 31 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 14 هدفا

ويعد علي معلول أحد أساطير النادي الأهلي، حيث سجل 44 هدفا بقميص المارد الأحمر في مختلف البطولات، وينقصه 12 هدفا فقط الأنجولي (المعتزل) أمادو فلافيو أمادو، متصدر ترتيب هدافي الأهلي الأجانب على مر التاريخ.

وتبلغ القيمة التسوقية للنجم التونسي علي معلول 1.3 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.