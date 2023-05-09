بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة الغردقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بحدوث مشاجرة بين (إثنين من مالكى المحلات) بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل مواد غذائية ، وآخران) ، طرف ثان: (مالك محل منظفات وآخران) بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى مما أدى إلى حدوث إصابة إثنين من الطرف الثانى بكدمات متفرقة بالجسم.. وتم ضبط طرفى المشاجرة.. وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.