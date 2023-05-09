5 دقائق شحن توفر 6 ساعات مكالمات.. اعرف مواصفات OPPO A98 5G الجديد

أطلقت العلامة التجارية الصينية "أوبو" OPPO مؤخرًا أحدث هواتفها الذكية من الفئة A متوسطة المدى والسعر، باسم تجاري أوبو A98 5G ، في ماليزيا. الموبايل الجديد به عدد من المزايا المثيرة للإعجاب أهمها شاشة عرض FHD + كبيرة ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وسعة تخزين 256 جيجابايت روم.

OPPO A98 5G

مواصفات OPPO A98 5G

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص من أبرز ميزات OPPO A98 5G لوحة نوعها IPS LCD كبيرة الحجم مقاس 6.72 بوصة ، والتي تأتي بدقة وضوح Full HD + وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل أوبو A98 الداعم لشبكات الجيل الخامس بواسطة معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 695 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من سعة التخزين ، إلى جانب دعم تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت. يعمل مع واجهة مستخدم ColorOS 13 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13.

OPPO A98 5G

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير، يتميز أوبو A98 5G بإعداد كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية، المستشعر الأساسي بدقة 64 ميجابكسل مرفق معه كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسات مستدقة (ميكرو) 2 ميجابكسل مع تقريب يصل إلى 40x. بالنسبة لعدسة السيلفي في اللوحة الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

ميزة أخرى مهمة جدا في A98 5G هي بطاريته الكبيرة من مادة ليثيوم بوليمر التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، والتي تأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات. وفقًا لـ OPPO ، يمكن أن تشحن الموبايل لمدة 5 دقائق فقط لتحصل على مدة تشغيل للجهاز تصل ‘لى 6 ساعات كاملة من تشغيل المكالمات .

يتميز A98 5G بتصميم أنيق وعصري مع درجة سمك حوالي 8.2 ملم ويزن حوالي 192 جرامًا. يتميز بلغة تصميم Glow المميزة لـ OPPO مع مواد وطلاء مضاد للتبصم ومقاوم للخدش.

لم يتم الكشف عن السعر الرسمي لـ OPPO A98 5G من قبل الشركة المنتجة حاليا ولكن تم إدراجه في العديد من مواقع التجارة الإلكترونية لـ 1399 رينجت ماليزي أي ما يعادل 9716 جنيه مصري وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8GB + 256GB. بدأ الموقع الإلكتروني يتلقى طلبات الحجز المسبق للهاتف الذي يتوافر باللون الأسود والأزرق.