تشكيل بروكسي للقاء الزمالك .. أحمد جمعة يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : فرج شوقي

خط الدفاع : نادي حسن - مصطفى صلاح - مروان النجار - شاكر أشرف.

خط الوسط : محمد صبري - أدهم أحمد - عبد الحميد علي ميدو

خط الهجوم : مصطفى حماده - أحمد جمعة - كامل أحمد .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، إبراهيم الجرايحي وعبد الله السنجهاوي ومدحت إبراهيم وإبراهيم محمد سليمان ومحمود أحمد وبسام وليد وأحمد عبد الهادي وأحمد فهمي ومحمد مصطفى.