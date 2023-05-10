هواوي تستعد لإطلاق Huawei Mate X3 القابل للطي في الأسواق العالمية

تستعد شركة الأجهزة الإلكترونية الصينية هواوي Huawei لإطلاق أحدث طراز هاتف قابل للطي يحمل اسما تجاريا Mate X3 ، في أوروبا. تم إطلاق Huawei Mate X3 لأول مرة بالصين في مارس الماضي، وهو الآن في طريقه للأسواق العالمية.

يصل جهاز "هواوي ميت إكس 3" أخيرًا إلى السوق الأوروبية، حيث أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أن الهاتف سيزاح عنه الستار رسميا في 9 مايو الجاري، وهو أحدث جيل من سلسلة الهواتف القابلة للطي للعلامة التجارية ومنافس قوي لـ سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy Z Fold 4 في السوق.

Huawei Mate X3

مواصفات Huawei Mate X3

يحتوي موبايل هواوي ميت إكس 3 على شاشة عرض رئيسية مقاس 7.85 بوصة نوعها OLED ومعدل تحديث 120 هرتز إلى جانب شاشة جانبية مقاس 6.4 بوصة.

تم تجهيز هواوي ميت إكس 3 القابل للطي بمعالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول السلسلة الثامنة يقترن بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت روم من سعة التخزين الأساسية.

يتم تشغيل Huawei Mate X3 من خلال وحدة بطارية مدمجة كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي 66 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن العكسي 7.5 وات أيضًا. اللوحة الخلفية تحتوي على عدسات ثلاثية للكاميرات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل الميزات المهمة الأخرى ، الاتصال بالأقمار الصناعية ، وتصنيف مقاوم للماء IPX8، ووزن إجمالي 239 جرامًا ، ودرجة سمك 11.08 ملم عند الطي و 5.3 مم فقط عند الكشف عنها ، ودعم التثبيت البصري OIS على عدسة زوم بيريسكوب ، و NFC ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة ، وبلوتوث 5.2.

تم إطلاق الجهاز في الصين بسعر يبدأ من 12999 يوان للنسخة الأساسية أو ما يعادل 1900 دولار أمريكي أو 1700 يورو. ولكن الآن ، يتم طرحها للبيع بسعر يبدأ من 1199 يورو لطراز الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و 1399 يورو لطراز الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.