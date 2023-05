مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

لا غني عن شراء علب الطعام الجاهزة وسريعة التحضير من السوبر ماركت، وذلك لسهولة تحضيرها وطهيها، ولكن ما حدث مع سيدة بريطانية كانت فاجعة كبيرة بالنسبة لها؛ حيث أن الأمر تخطى كون هذه المنتجات منتهية الصلاحية، إلا أنها وجدت ما لم يكن في الحسبان.

علبة فاصوليا مطبوخة تصيب امرأة بالذعر بمجرد فتحها

وجدت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا من بورث في مقاطعة روندا سينون تاف بجنوب ويلز، في علبة فاصوليا مطبوخة جاهزة، ثعبان ميت، ما أصابها بالذعر، وفقا لما نشر صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأضافت الفتاة، أنّها فور نزع الغطاء عن العلبة، رصدت شيئًا يمزج بين اللونين الرمادي والأسود بعلامات مميزة يطفو في الصلصة.

وعبرت الفتاة عن صدمتها وارتباكها في تغريدة عبر صفحتها على تويتر قائلًة: «إذن اممم .. هل هذا ثعبان في علبة الفاصوليا الخاصة بي؟»، وأرفقت بالتغريدة صورة للعلبة.

وقالت العميلة، «أنا لم أستطع جسديًا أن أجبر نفسي على لمسها، لذلك قمت بنكزها بشوكة وتحرك كل شيء مرة واحدة، وبعد ذلك رفضت النظر إلى العلبة مرة أخرى».

وقالت الفتاة إنها على الفور أعادت العلبة إلى المتجر؛ حيث أعطاها المتجر زجاجتين مجانيتين من النبيذ مقابل اعتذار الشركة قدمت اعتذارا للفتاة.

وأوضح متحدث باسم الشركة المُصنعة للفاصوليا أنّ هذا الجسم الغريب ربما ظهر بسبب خرق في العبوة مما سمح بدخول الهواء، إذ أخبر العميلة قائلًا: «سنضمن تمرير تعليقاتك بشأن هذا المنتج إلى القسم المعني، يرجى العودة إلى المتجر لاسترداد أموالك بالكامل».

وقال المتحدث باسم الشركة: «على الرغم من ندرتها الشديدة، إلا أنّ هذه الحوادث يمكن أن تقع أحيانًا في حالة تلف العبوة في أي وقت قبل استهلاك المنتج، حيث قد تتعرض المحتويات للهواء، وقد تقدمّنا بطلب اعتذار للعميلة وطلبنا منها إعادة عبوة المنتج إلى المتجر لاسترداد أموالها بالكامل».

So, um… is that a snake in my beans @AldiUK? pic.twitter.com/orqxjqv3LP