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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة عالمية.. تقرير أمريكي يكشف موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها|تفاصيل

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال مركز السياسات بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية ستبدأ التخلف عن سداد التزاماتها بين أوائل يونيو وأوائل أغسطس، دون زيادة في حد الدين الاتحادي في إشارة إلى ضغوط من انخفاض الإيرادات الضريبية، وفقا لرويترز.

‏يتماشى تقدير مركز السياسات في الحزبين مع ما يسمى بـ "تاريخ X"، عندما تنفد الحكومة من السيولة النقدية لدفع التزاماتها، مع تقدير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ‏‏التي حذرت الأسبوع الماضي‏‏ من أن التخلف عن السداد قد يأتي في وقت مبكر من 1 يونيو القادم.‏

موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون

وكان مركز سياسة الحزبين، الذي يراقب عن كثب نزاعات الحد من الديون في الكونجرس الأمريكي، قد قدر في فبراير أن الموعد العاشر قد يأتي بين الصيف وأوائل الخريف، لكنه يرى الآن أن التخلف عن السداد قد يصل إلى وقت مبكر بكثير إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الاقتراض الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.‏

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‏ويحذر الاقتصاديون من أن التخلف عن السداد لفترة طويلة قد يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة، بينما يزعزع استقرار النظام المالي العالمي المبني على السندات الأمريكية، ويستعد المستثمرون بالفعل للتأثير، مطالبين بعوائد أعلى بشكل حاد على سندات الخزانة التي تستحق في أوائل يونيو.‏

‏وفي ‏‏أحدث تحليل له‏‏، قال مركز ابحاث الحزبين الأمريكيين، إن الإيرادات الضعيفة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية في الربيع تفاقمت بسبب التأخير في الدفع الممنوح لدافعي الضرائب في بعض مناطق كوارث العواصف الطبيعية الشديدة، بما في ذلك معظم كاليفورنيا وبعض المقاطعات في جورجيا وألاباما، حتى 16 أكتوبر، مما يزيد من احتمالات حدوث عجز نقدي بحلول أوائل يونيو.‏

كارثة في الاقتصاد الأمريكي

ومن جانبه، قال شاي أكاباس ، مدير السياسة الاقتصادية لشركة BPC في بيان، إن ‏الأسابيع المقبلة حاسمة لتقييم قوة التدفقات النقدية الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل يونيو القادم، فقد يلعب صانعو السياسة لعبة الروليت الروسية اليومية بإيمان وائتمان كاملين من الولايات المتحدة، مما يخاطر بكارثة مالية للبلاد".‏

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانةالامريكية عن رصيد نقدي يوم الجمعة، بلغ 206.7 مليار دولار وقال تقرير بي.بي.سي إن الوزارة لديها قدرة اقتراض متبقية بقيمة 115 مليار دولار بموجب ‏‏إجراءات استثنائية لإدارة النقد‏‏ بقيمة 230 مليار دولار.‏

ولكن إذا سمحت الإيرادات الضريبية لوزارة الخزانة بالوفاء بالتزاماتها حتى منتصف يونيو القادم، فمن المحتمل أن تؤدي مدفوعات الضرائب التقديرية الفصلية المستحقة في 15 يونيو إلى تعويم الحكومة حتى 30 يونيو ، حسبما ذكرت BPC في تحليلها.‏

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‏وفي ذلك التاريخ، ستتمكن وزارة الخزانة الأمريكية من الوصول إلى 143 مليار دولار من مساحة الاقتراض الإضافية من خلال تعليق إعادة استثمار الاستثمارات المستحقة في صندوق تقاعد الخدمة المدنية والعجز وصندوق الاستحقاقات الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية، من بين التدابير الاستثنائية المتبقية ‏‏لإدارة النقد‏‏ التي يمكن تفعيلها.‏

وقالت بي.بي.سي، إنه في مثل هذا السيناريو فإن المساحة الإضافية التي أوجدتها هذه الإجراءات ستدعم قدرة وزارة الخزانة على الوفاء بالتزامات البلاد حتى أوائل يوليو القادم على الأقل وربما عدة أسابيع بعد ذلك.‏

و‏يتفق أحدث تقدير لمركز أبحاث الحرزبين الجمهوري والديموقراطي تقريبا مع ‏‏تقييم مكتب الميزانية في الكونجرس بأن هناك الآن "خطرا أكبر بكثير" من التخلف عن السداد في أوائل يونيو.‏

‏ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الامريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي وقادة الكونجرس الآخرين، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لمناقشة خيارات حل أزمة الحد من الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين.‏

‏ويرفض بايدن حتى الآن التفاوض على مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق مقابل رفع سقف الديون، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة خفض العجز بمجرد زيادة الحد.‏

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