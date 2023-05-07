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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موسى: الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لـ160 حادثا إرهابيا خلال 120 يوما

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لـ 160 حادثا إرهابيا خلال 120 يومًا، بطلها مسلح يهاجم متجر كبير ويقتل المواطنين، وآخرها ما حدث في تكساس.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البيت الأبيض أوضح أن بايدن وجه بتنكيس الإعلام في أنحاء البلاء حدادا على قتلى حادث تكساس الإرهابي.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع في أمريكا مقلق وخطير و«الناس والسياح تروح تشتري حاجة تتعرض لإطلاق نار وتموت»

وأكد أن أمريكا فشلت على مدار سنوات طويلة بما فيها فترة حكم الإدارة الحالية، في سن قوانين تجرم حمل السلاح، بسبب رفض بعض الولايات، مضيفا أن السلاح في أمريكا أغلى من الإنسان وهذه مقولة معروفة.

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