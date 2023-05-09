نتنياهو عن استمرار قصف غزة: مستعدون لخوض معركة متعددة الجبهات

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لغزة، وقال إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه محاولات لشن حملة متعددة الجبهات.

وأكد نتنياهو إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات الاحتلال الأمنية بالاستعداد لمثل هذه الحملة.

وأضاف: سنتعامل بقوة وذراعنا الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.