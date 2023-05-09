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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية للأرمن والتعاون في السياحة العلاجية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التعاون الوثيق والمثمر مع دولة أرمينيا في المجال الصحي، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع على المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة أرمينيا لدى مصر "هراتشيا بولاديان"، لبحث تنمية وتعميق العلاقات في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا إمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتي الصحة بالدولتين منذ عشرات السنين، بعد مراجعتها وتعديلها، وذلك بناءً على رغبة ومقترحات الجانب الأرمني.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش مع الجانب الأرمني توسيع آفاق التعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية الأرمنيين داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، كما ناقشا فرص التعاون في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، حيث اطلع الجانب الأرمني على المصانع وخطوط الإنتاج التي تمتلكها شركة "فاكسيرا"، وإمكانية التعاون مع الشركات الأرمنية في هذا المجال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين بحثا التعاون في تقديم الخدمات الطبية للأرمن بالمستشفيات المصرية لاسيما في تخصصات الأورام وأمراض وجراحات القلب، فضلاً عن مناقشة توفير التأمين الطبي للسائحين الأرمن من خلال التعاون مع شركات التأمين الطبي المصرية، كما تم مناقشة التعاون في مجال السياحة العلاجية بمصر، حيث أكد السفير الأرمني أن مئات الآلاف من شعب بلاده يتخذ من مصر وجهة مهمة للسياحة العلاجية والترفيهية.

حضر الاجتماع، الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور شريف الفيل العضو المنتدب لشركة فاكسيرا، والدكتورة سوزارن الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، وعفت خليفة مستشار وزير الصحة للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي.

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