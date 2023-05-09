كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports premium 1 HD.