أحمد موسى: تحرك مصري قوي لوقف إطلاق النار في السودان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاوضاع المقلقة في شمال السودان تؤثر على جنوب السودان ومصر، مضيفا أن هناك تحرك مصري قوي للسعي لوقف اطلاق النار في السودان.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية تشهد تعاون كبير بين البلدين، متابعا أن رسالتين متبادلتين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير في ظل الازمة السودانية الحالية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنسيق مصري فاعل في هذه القضية بهدف الوصول لحل دائم ووقف اطلاق النار.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك زيارات متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير خلال الفترة الماضية.

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الثلاثاء/ إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان".

وكان الوزير شكري قد بدأ أمس /الاثنين/ جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.