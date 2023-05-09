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جامعة القاهرة شراكة مستمرة مع مؤسسات الدولة.. الخشت: تعاون مع منشآت مصرية لتصنيع مستلزمات طبية.. وبروتوكول مع الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي المستنير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الدكتور عطية طنطاوى: جامعة القاهرة هي أول جامعة تولت منذ أكثر من عامين تدريب الأئمة

رئيس اتحاد الطلاب: نقوم بدور كبير في نشر المفهوم الشامل لحقوق الطلاب والتوعية به

 

قامت جامعة القاهرة ، بتوقيع عدد من البروتكولات المهمة خلال الفترة الماضية لرفع الحياة التعليمية داخل الجامعة بمشاركة عدد من المؤسسات الأخرى .

ومن جانبه ، وقعت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المستمر والمُثمر بين الجامعة وكلياتها والوزارة في الإعداد والتدريب الجيد للأئمة الموفدين الى أفريقيا وتطوير العقل الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

وقال الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن وزارة الأوقاف لها جهد ملموس في قارة أفريقيا عن طريق نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور الخشت لها دور بارز في تجديد الخطاب الديني من خلال مشروع متكامل .

وأضاف الدكتور عطية محمود الطنطاوى، أن جامعة القاهرة هي أول جامعة تولت منذ أكثر من عامين تدريب الأئمة والواعظات للتعامل مع قضايا العصر ومستجداته بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث سبق أن  وقعت الجامعة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك تضمن تدريب الأئمة والوعاظ في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما أسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المُتفتح المُستنير الذي يتسلح به الأئمة والوعاظ.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه يتم الآن دراسة عقد بروتوكول تعاون مع عدد من المصانع المصرية تحت إشراف علمي، والبدء في عمل بدائل عظم وشرائح ومسامير ومستلزمات أخرى.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع في إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتي نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكي تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلي والدولي.

على الجانب الأخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

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قال عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ان اتحاد الطلاب يقوم بدور كبير بالتعاون مع إدارة الجامعة في نشر المفهوم الشامل لحقوق الطلاب والتوعية به وبيان الحقوق بجوار الواجبات، مؤكدًا على أهمية اتباع الطرق المتحضرة في المطالبة بحقوق الإنسان ورفض الفوضى والخروج على القواعد الحضارية، وضرورة الاستمرار في رفع درجة الوعي.

و الجدير بالذكر ، يهدف بروتوكول التعاون إلى الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمها توعية الشباب الجامعي بحقوق الانسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا  المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة.   
 

جامعة القاهرة كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد الخشت وزارة الأوقاف تدريب الأئمة

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