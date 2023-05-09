سرب من النحل يقتل فتاة و3 آخرون خلال سقوط حافلة بنيكاراجوا

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات للسع حتى الموت من قبل سرب من النحل الغاضب، بعد سقوط حافلة كانت تستقلها في واد ضيق، حيث توفي ثلاثة آخرون من جرّاء الانغماس في خلايا نحل قاتلة عدة مرات.

وقع الحادث المروع في الطريق إلى لاريكا في منطقة سان سيباستيان دي يالي في نيكاراجوا في أمريكا الوسطى.

وبحسب صيحفة “ديلي ستار”، كانت الحافلة تقل 45 راكبا متوجهة إلى لاريكا عندما وقع الحادث في منطقة لوس أجواكاتاليس يوم الاثنين.

سرب من النحل يقتل طفلة

وقال سائق الحافلة سانتوس إسماعيل هيريرا البالغ من العمر 22 عامًا، أنه فقد السيطرة على السيارة بسبب عطل ميكانيكي، ثم سقطت على عمق 50 مترا في الوادي الضيق ، وانتهى بها الأمر في مزرعة بن بعد اصطدامها بخلايا النحل.

فيما نجا جميع الركاب البالغ عددهم 45 راكبًا من الحادث الأولي ، لكن الحافلة اصطدمت بخلايا نحل أفريقية مع الحشرات الغاضبة ثم اجتاحت السيارة ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في هذه العملية ، على الرغم من أنهم نجوا من الغرق الفعلي.