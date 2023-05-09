عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرب من النحل يقتل فتاة و3 آخرون خلال سقوط حافلة بنيكاراجوا

سرب من النحل يقتل
سرب من النحل يقتل طفلة

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات للسع حتى الموت من قبل سرب من النحل الغاضب، بعد سقوط حافلة كانت تستقلها في واد ضيق، حيث توفي ثلاثة آخرون من جرّاء الانغماس في خلايا نحل قاتلة عدة مرات.

 وقع الحادث المروع في الطريق إلى لاريكا في منطقة سان سيباستيان دي يالي في نيكاراجوا في أمريكا الوسطى.

وبحسب صيحفة “ديلي ستار”، كانت الحافلة تقل 45 راكبا متوجهة إلى لاريكا عندما وقع الحادث في منطقة لوس أجواكاتاليس يوم الاثنين.

سرب من النحل يقتل طفلة

وقال  سائق الحافلة سانتوس إسماعيل هيريرا البالغ من العمر 22 عامًا، أنه فقد السيطرة على السيارة بسبب عطل ميكانيكي، ثم سقطت على عمق 50 مترا في الوادي الضيق ، وانتهى بها الأمر في مزرعة بن بعد اصطدامها بخلايا النحل.

 فيما  نجا جميع الركاب البالغ عددهم 45 راكبًا من الحادث الأولي ، لكن الحافلة اصطدمت بخلايا نحل أفريقية مع الحشرات الغاضبة ثم اجتاحت السيارة ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في هذه العملية ، على الرغم من أنهم نجوا من الغرق الفعلي.

سرب من النحل طفلة سقوط حافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

طالبة ثانوية تعتدي على مدرسها بشكل مرعب في أمريكا | فيديو

حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد مراسم التتويج.. صور

لن تصدق.. عقرب سام يلدغ امرأة على متن طائرة

رقم خيالي.. قيمة مجوهرات الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج

صافيناز: بحب أرقص على أغاني أم كلثوم ونفسي أتبنى طفل

مجوهرات ثمينة.. شاهد أول ظهور لميجان ماركل بعد تغيبها عن حفل التتويج

شاهد| لحظة قتل الشرطة البريطانية كلبين مفترسين مزقا جسد سيدة

مصرع مراهق أمريكي بعد دفنه حيا ومحاصرا في حفرة رملية منهارة

ترشيحاتنا

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ألف جنيه.. شروط الحصول على منحه العمالة غير المنتظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ