مساعد وزير التضامن: 202 مليار جنيه لدعم نظام التأمينات والمعاشات

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكة الحماية و الأمان الأجتماعي أن موازنة العام المالي الجديد جاءت بزيادة لمخصصات الحماية الاجتماعية وهذه رسالة قوية من الدولة بأنها مازالت ملتزمة بالبعد الاجتماعي والاستحقاقات الدستورية التي طالبت بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

وتابعت ميرفت صابرين خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الزيادة لم تأتي فقط لمخصاصات الحماية لكن زادت أيضا المخصصات الخاصة بالإنفاق على التعليم بحوالي 19% وعلى الصحة أيضا بحوالي 14%، متابعة أن الزيادة في مخصصات الحماية كانت بـ 48.8% حوالي 171 مليار، وأهم بند كان به زيادة هو نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي زاد بحوالي 202 مليار جنيه بنسبة 6% وهذا يستفيد منه حوالي 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق و حوالي 14 مليون مؤمن عليه.

برنامج تكافل وكرامة

ونوهت البند الثاني هو زيادة مخصصات التموين حوالي 128 مليار، وأهم شئ بالنسبة لوزارة التضامن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ووصل إلى 31 مليار، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 22 مليون مواطن من جميع المحافظات، وبتوجيهات الرئيس السيسي تم زيادة قيمة المساعدة حوالي 25%.