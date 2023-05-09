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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. الكشف على 1899 حالة فى قافلة علاجية بقرية دميانة

قوافل طبية
قوافل طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد و الاثنين ٧، ٨ مايو ٢٠٢٣ في قرية دميانة مركز بلقاس  وذلك تحت شراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
حيث تم توقيع الكشف على ١٨٩٩ مريضاً  . وضمت  ١٢ عيادة  منهم 6 عيادات متنقلة: (  اطفال ،جلدية , رمد , تنظيم اسرة ,جراحة, أنف وأذن   ) و 6 عيادات6 داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                      ٣٦٩
أطفال                      ٢٧١ 
جراحة                      ١٦٨  
أنف وأذن                 ١٥٢         
عظام                       ٢٣٦
رمد                          ١٩٣
جلدية                       ١٩١
أسنان                       ١٤٣                    
نسا وتنظيم أسرة        ١٧٦

كما تم إجراء عدد   ٤٢٨  تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  ١١٨ حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ ١٤٠  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل  ١٤٨ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  قراراً  ٣٢  للعلاج على نفقة دولة.
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد ٤٠ ندوة تثقيفية ، و ١٢٠ حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

بالدقهلية قافلة طبية موجات صوتية ندوة تثقيفية وكيل الوزارة مديرية الصحة بالمحافظة مديرية الصحة وزارة الصحة

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