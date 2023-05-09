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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية العلاج الطبيعي تنظم ملتقى للطلاب الوافدين وتكرم موقع صدى البلد

عميد كلية علاج طبيعي
عميد كلية علاج طبيعي مع الصحفي أحمد زهران

نظمت كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات "يوم الشعوب الرابع" تحت شعار "كلنا واحد"، وذلك بإقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين التي تعبر عن ثقافات شعوبهم وحضاراتهم وتعرض ملامح الحياة داخل بلادهم.


وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة أمل يوسف عميد كلية علاج طبيعي، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين عبداللطيف وكيل كلية علاج طبيعي لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شحاتة مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية العلاج الطبيعي.


وذلك بمشاركة الطلاب الوافدون من 11 دولة عربية وأفريقية وهي السعودية والكويت وموريتانيا واليمن وإريتريا والسودان وفلسطين ومالاوي والعراق ونيجيريا وبنجلاديش وغيرهم من الدول.

وعلى هامش الإحتفالية كرمت الدكتورة أمل يوسف عميد الكلية، أحمد زهران الصحفي بموقع صدى البلد، والسفير أحمد حلمي عبدالصمد، والسفير مبروك عبدالجواد، والإعلامي محسن داوود، وعدد كبير من الشخصيات المشاركة بالإحتفالية.


وأكدت أمل يوسف، خلال كلمتها بفعالية، إن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة بالتعليم العالي في مصر، وأن الكلية تسعى بصفة مستمرة لجذب مزيد من الطلاب الوافدين ويلقون تسخير كافة الامكانيات والخبرات للإستفادة بها.
وأضافت عميد الكلية، أن كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة، بها عدد كبير من الطلبة الوافدين، وكذلك جامعة القاهرة أعلى جامعة بها عدد طلبة وافدين على مستوى الجامعات المصرية، وقد تم إنشاء مكتبًا للوافدين بكل كلية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

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كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة فعاليات يوم الشعوب الرابع الأنشطة الثقافية والفنية كلية علاج طبيعى علاج طبيعى

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