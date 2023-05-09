دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد الإسباني على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان التهديد الأول عن طريق رودري الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

استمرت محاولات مانشستر سيتي، لكن دفاعات ريال مدريد كانت حاضرة بقوة، وأغلقت كافة الطرق أمام إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 36، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور، من خارج منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كامافينجا.

وأشهر الحكم، البطاقة الصفراء في وجه توني كروس، لتدخله القوي على إلكاي جوندودجان.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports premium 1 HD.