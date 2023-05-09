لأول مرة.. البنتاجون يعلن عن الرقم الإجمالي للمساعدة العسكرية لـ أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز 37.6 مليار دولار منذ بداية حكم الرئيس جو بايدن.

وجاء في وثيقة صدرت عن “البنتاجون”: "إجمالا، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 37.6 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".

في الوقت نفسه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، تجاوز حجم المساعدة المقدمة إلى كييف من واشنطن 36.9 مليار دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الولايات المتحدة أعلنت عن 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا.

وقال البنتاجون في بيان : "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لدعم أوكرانيا، بما في ذلك القدرة على تعزيز الدفاع الجوي وتلبية الحاجة إلى الذخيرة”.

تغطية الاحتياجات العاجلة

ويصل المبلغ الإجمالي للمساعدات المخصصة لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل إلى 1.2 مليار دولار

تشمل الحزمة، أنظمة وذخائر دفاع جوي إضافية، ومعدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة غربية، وذخيرة لمواجهة المركبات غير المأهولة، وقذائف، وخدمات من شركات الأقمار الصناعية التجارية التي تقدم صورًا للأرض من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.