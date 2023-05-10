عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تسبّب الوسواس للكثير.. الطريقة الصحيحة للطهارة من البول

قضاء الحاجة
قضاء الحاجة

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء عن الطريقة الصحيحة للطهارة من البول والغائط.

وقال عبد السميع، في تصريح له، إن هذه المسألة تتسبب في وسواس كبير جدًا لدى الناس، فمن الناس من يشعر أن نقطة بول نزلت منه بعد قضاء الحاجة، فالشرع حلَّ هذه المشكلة ووضع لها ضوابط لإنهائها.

 

الطهارة عبادة.. الإفتاء توجه رسالة مهمة قبل أداء الجمعة الثالثة من شعبان

هل نزول المذي يفسد الصيام وكيفية الطهارة منه؟ دار الإفتاء تجيب

الطريقة الصحيحة للطهارة


وأشار إلى أن فقهاء الشافعية يقولون بأنه بعد قضاء الحاجة ، لابد من الانتظار نصف دقيقة ثم نتحرك خطوة وأخذ قسط من النفس أو النحنحة، حتى لو كانت هناك بقية في مجرى البول، تنزل بهذه الطرق.

وأوضح، أنه بعد ذلك نغسل المكان الذي خرج منه البول فقط ثم بعد ذلك عمل رشة خفيفة على الثياب الداخلية من الخارج.

وأضاف، أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يشعر به الإنسان في مثل هذه الأمور حتى لا يصل لديه الأمر إلى الوسواس القهري الذي يزعجه في أداء العبادة.


كيفية التطهر للصلاة

وأكد محمد عبد السميع، أن الاستنجاء هو إزالة ما على البدن من نجاسة ، سواء نجاسة البول أو نجاسة الغائط، وهذا يجب أن يتم قبل الوضوء.

وأضاف، أن خروج الريح لا يوجب الاستنجاء عند الجمهور، فهو هواء لا يحمل بنجاسة ولا يحتاج إلى التطهر بعده، والطهارة تكون عند خروج شيء محمل بالنجاسة سواء البول أو الغائط.

وأكد أن أي خارج من القبل أو الدبر يُنقض الوضوء، والريح لا يلوث ولا ينجس مكانه.

 

الطريقة الصحيحة للطهارة البول الغائط وسواس قضاء الحاجة كيفية التطهر للصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. القاهرة وجوبا تسعيان لتسوية الأزمة السودانية.. البابا تواضروس يتوجه إلى الڤاتيكان

بعد عبد المنعم وفتحي .. نجم جديد من الأهلي على رادار نادٍ سعودي

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023

القائمة الكاملة لأسعار سيات الجديدة فى مصر

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. ردده طوال اليوم

العدوان على غزة.. 15 شهيداً و22 جريحا.. والاحتلال الإسرائيلي يترقب رد المقاومة الفلسطينية وسط إدانات عربية ودولية واسعة.. ودعوات لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سيارتها.. حلا شيحة تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

لو عندك نزلة برد .. نصائح لتخفيف جفاف الأنف

وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ومربية أجيال| فخر سيدات مصر

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ