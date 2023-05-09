البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

دعا البيت الأبيض، اليوم، جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة، تجنبا لإراقة الدماء ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء.

وشنت إسرائيل ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.