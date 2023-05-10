للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء|فرج عامر ينعى محمود بكري عبر «فيس بوك»

نعي المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب عامر: "البقاء لله في وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري شقيق الكاتب الكبير والأخ العزيز الأستاذ مصطفي بكري ، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

وكان قد أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".