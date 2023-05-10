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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحسن لاعب في مصر.. فرج عامر يشيد بأداء حمدي فتحي.. شاهد

حمدي فتحي
حمدي فتحي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي أداء اللاعب حمدي فتحي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عامر: "حمدي فتحي هو أحسن لاعب كرة قدم في مصر حاليا".

 

ويذكر أنه قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض للرحيل إلى الدوري القطري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب حتى هذه اللحظة لم يحصل على أي عرض من الدوري القطري بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الدحيل القطري هو بالفعل أبرز المهتمين بضم حمدي فتحي وتم التواصل معه، ولكن لم يقدم أي عرض رسمي، ومارسيل كولر المدير الفني يرفض رحيله".

فرح عامر حمدي فتحي

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