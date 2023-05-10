أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل

كشف قائد الدفاعات الصاروخية في البنتاجون، دانييل كاربلر، أن واشنطن لم ترسل أي منظومة من "القبة الحديدية" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وأن "إحداها جاهزة للشحن إن طُلب ذلك".

وأضاف كاربلر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "الجيش لديه بطارية واحدة متاحة للنشر عند الطلب".

وأشار إلى أن القوات البرية لديها بطاريتان من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن يجري تركيب معدات جديدة على إحداها، والثانية جاهزة للتسليم.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية كشفت نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي نية في اتباع نهج بريطانيا وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فليس لدى إدارة بايدن أي خطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث يقول بعض المسؤولين إن أمريكا أصبحت الآن في مأزق بعد خطط بريطانيا لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا.

وتعتزم لندن إرسال صواريخ يتراوح مداها من 100 إلى 300 كم، والتي تشبه في خصائصها صواريخ ATACMS الأمريكية.

ورفض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التعليق على توقيت وحجم الالتزامات المستقبلية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إلى جانب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكشف أحد المسؤولين للصحيفة أن الولايات المتحدة لا تنوي تزويد أوكرانيا بمنظومات ATACMS، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر لم تتغير.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل بدلًا من ذلك إرسال الدفاعات الجوية مثل صواريخ باتريوت والذخائر والمدرعات.