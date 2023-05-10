عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل

القبة الحديدية
القبة الحديدية

كشف قائد الدفاعات الصاروخية في البنتاجون، دانييل كاربلر، أن واشنطن لم ترسل أي منظومة من "القبة الحديدية" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وأن "إحداها جاهزة للشحن إن طُلب ذلك".

وأضاف كاربلر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "الجيش لديه بطارية واحدة متاحة للنشر عند الطلب".

وأشار إلى أن القوات البرية لديها بطاريتان من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن يجري تركيب معدات جديدة على إحداها، والثانية جاهزة للتسليم.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية كشفت نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي نية في اتباع نهج بريطانيا وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فليس لدى إدارة بايدن أي خطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث يقول بعض المسؤولين إن أمريكا أصبحت الآن في مأزق بعد خطط بريطانيا لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا.

وتعتزم لندن إرسال صواريخ يتراوح مداها من 100 إلى 300 كم، والتي تشبه في خصائصها صواريخ ATACMS الأمريكية.

ورفض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التعليق على توقيت وحجم الالتزامات المستقبلية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إلى جانب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكشف أحد المسؤولين للصحيفة أن الولايات المتحدة لا تنوي تزويد أوكرانيا بمنظومات ATACMS، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر لم تتغير.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل بدلًا من ذلك إرسال الدفاعات الجوية مثل صواريخ باتريوت والذخائر والمدرعات.

واشنطن منظومة القبة الحديدية البنتاجون القبة الحديدية الإسرائيلية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

بلينكن: روسيا تنشر أخبارًا مزيفة بشأن حربها في أوكرانيا

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

فضل سورة الرحمن لقضاء الحاجة.. تعرف عليه

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

في ذكراه.. مثقفون يروون حكاياتهم مع الراحل جمال الغيطاني|خاص

أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب تكشف عن أنوثتها |شاهد

للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ