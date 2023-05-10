رئيس الوزراء الكندي: حجة «ميتا» تجاه الأخبار معيبة وتشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا

انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، شركة Meta ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.

وبحسب وكالة رويترز فإن مسئولة في شركة ميتا قالت: إن الأخبار لها قيمة اجتماعية ، لكنها ليست ذات قيمة اقتصادية للشركة، وذلك أثناء حديثها إلى لجنة برلمانية لمناقشة مشروع القانون المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وقالت راشيل كوران ، رئيسة السياسة العامة في شركة ميتا في كندا ، للجنة: "إذا طُلب منا تعويض هؤلاء الناشرين عن المواد التي ليس لها قيمة اقتصادية بالنسبة لنا ، فهنا تكمن المشكلة".

وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".

وأوضح ترودو للصحفيين إن موقف فيسبوك ضد دفع محتوى إخباري "يظهر مدى عدم مسئوليتهم إلى حد كبير وبعيدا عن التواصل".

ويقترح مشروع القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت"، قواعد لإجبار منصات مثل فيسبوك وجوجل على التفاوض بشأن الصفقات التجارية ودفع ناشري الأخبار مقابل محتواهم، وهي خطوة مماثلة لخطوة رائدة لقانون أقرّ في أستراليا في عام 2021.

ومؤخرًا، حذّرت ميتا وجوجل من أنهما ستسحبان الوصول إلى المقالات الإخبارية على منصتيهما في كندا إذا تم تمرير مشروع القانون إلى قانون دون تعديلات، وكان الاعتراض الرئيسي هو الدفع مقابل روابط لمقالات إخبارية منشورة على مواقع الشركات عبر الإنترنت.

وتبرر فيسبوك إن الروابط المؤدية إلى المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3% من المحتوى على خلاصته ، وأن الصحفيين يستفيدون من نشر أعمالهم على منصة التواصل الاجتماعي.