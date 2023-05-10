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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

اشتباكات في فلسطين
اشتباكات في فلسطين

أدانت موريتانيا بشدة القصف الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأسفر عن سقوط وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم، أن موريتانيا تندد بشدة، بالقصف الوحشي لقطاع غزة الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عنه سقوط أكثر من 13 شهيدا فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، والذي تلاه اقتحام المستوطنين مجددا للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تشجب فيه الحكومة الموريتانية هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتقويضا ممنهجا لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، فإنها تجدد وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقا للمبادرة العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

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