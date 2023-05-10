15 شهيدا معظمهم مدنيين.. إسرائيل تقتل الأطفال والنساء في غزة بموافقة نتنياهو

اتهمت “القناة 13” العبرية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل للأطفال والنساء في قطاع غزة، خلال التصعيد الحالي.

وكتبت القناة في المانشيت العريض على شاشتها: "بموافقة نتنياهو.. تم قتل أطفال ونساء خلال الغارات في غزة".

وغضبت أوساط إسرائيلية مما قالته القناة العبرية، وقالوا إنها تحمل كراهية عمياء لنتنياهو، وتشويها له.

يشار إلى أنه في حصيلة التصعيد، استشهد 15 مواطنا في قطاع غزة، بينهم 12 مدنيا، بينهم 4 أطفال و4 نساء ممن كانوا نائمين في بيوتهم لحظة الاستهداف، وأصيب 22 آخرين، بينهم 3 أطفال، و7 سيدات، بحسب تأكيد وزارة الصحة بغزة.

وفي الشأن، دافع المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشع في مقابلة باستوديو القناة 14 العبرية عن قتل الجيش الإسرائيلي المدنيين من الأطفال والنساء بغزة، وزعم أن الجيش ألغى تنفيذ الاغتيالات يوم الأحد بداعي وجود عدد كبير من المدنيين في محيط المستهدفين.

جدير بالذكر أن 12 مدنيا من بين 15 شهيدا قتلتهم إسرائيل خلال تصعيدها المتواصل على قطاع غزة، والذي بدأت بغارات غادرة عند الساعة 2 من فجر الثلاثاء استهدفت المواطنين في غزة وهم نيام داخل بيوتهم.