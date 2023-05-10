أشرف روقا يكشف كواليس خناقته مع مشجع الزمالك خلال مواجهة بروكسي

حرص محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك، على توضيح تفاصيل المشادة الكلامية مع أحد مشجعي الزمالك، أثناء مباراة بروكسي، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال روقا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "توضيح للجميع، أنا لم أدخل في شجار مع أحد مشجعي الزمالك، أنا تعرضت للسب من قبل المشجع".

وأضاف: "ديني وتربيتي منعاني من الرد عليه، وطلبت منه الصمت فقط، أقسم بالله لم يحدث أي ألفاظ أو إهانات من جانبي".

وفاز الزمالك أمام بروكسي بنتيجة (3-2)، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، في دور ال32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات.