إسرائيل تفرج عن جثة أحد الشهداء الفلسطينيين في أريحا

أفرجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن جثة أحد الشباب الفلسطينيين، من مخيم عقبة جبر في أريحا.



وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جثة الشاب بعد أن نقل إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعد أن قتل يوم 24 أبريل الماضي. وتعمل الهيئة الفلسطينية على استعادة جثامين القتلى الفلسطينيين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.

واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاولين في البلدة.



وقتل 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 22 آخرين، جراء غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية، في قطاع غزة.